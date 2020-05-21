***ALKIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.05.2020 09:23
***ALKIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ALKIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Türk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846131
BIST
12:06103.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 846,12
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.022
En Düşük
102.224
12:066,7978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7987
En Düşük
6,7803
12:067,4630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0067
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4662
En Düşük
7,4292
12:06378,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,82
|Açılış
|: 378,88
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|GEDZA
|9,68
|7.970.155
|% 10,00
|
|JANTS
|68,35
|11.379.052
|% 9,98
|
|MRSHL
|61,25
|4.063.748
|% 9,96
|
|CMENT
|35,56
|2.213.673
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|583.934
|% 9,96
|
|MRDIN
|6,08
|196.948.839
|% -10,19
|
|EKIZ
|12,33
|2.696.485
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|120.682.790
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|731.822
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|3.917.906
|% -9,98
|
|THYAO
|11,12
|470.910.999
|% 2,21
|
|GUSGR
|3,32
|296.510.190
|% 0,30
|
|ASELS
|29,62
|232.272.558
|% 0,07
|
|GARAN
|7,69
|226.269.422
|% -0,26
|
|MRDIN
|6,08
|196.948.839
|% -10,19
|
|EKGYO
|1,40
|180.181.336
|% 2,19
|
|GUSGR
|3,32
|296.510.190
|% 0,30
|
|GSRAY
|2,69
|194.646.807
|% 4,26
|
|MNDRS
|1,84
|127.930.362
|% 0,55
|
|IHLGM
|1,24
|67.931.146
|% 4,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2866
|8,3282
|% 0,00
|
|Frank
|7,0063
|7,0485
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8045
|1,8135
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-13,96
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.481
|-22,20
|
|Tam
|2.522
|2.545
|-22,80
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|-11,10
|
|Çeyrek
|615
|622
|-5,60
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,76
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,53
|36,53
|0,78
|