***ALKIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.09.2020 09:08
***ALKIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ALKIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özay Kora tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876383
BIST
11:551.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,52
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.104
En Düşük
1.097
11:557,7071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0062
|Açılış
|: 7,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,6795
11:558,9867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0106
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,9504
11:55459,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,11
|Açılış
|: 459,52
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler11:53
|HURGZ
|2,20
|7.663.641
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|20.443.444
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|1.866.445
|% 10,00
|
|AYCES
|113,40
|1.518.674
|% 9,99
|
|PKENT
|979,00
|93.005
|% 9,99
|
|UTPYA
|10,80
|10.054.464
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|12.008.152
|% -10,00
|
|UFUK
|12,06
|257.409
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|191.682
|% -9,99
|
|YONGA
|43,36
|1.871.461
|% -9,97
|
|SISE
|6,81
|544.870.086
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,28
|520.328.370
|% -0,30
|
|ADESE
|2,37
|296.648.613
|% 2,60
|
|DOHOL
|2,36
|213.047.330
|% 2,16
|
|SKBNK
|1,57
|179.768.441
|% 1,95
|
|KRDMD
|3,28
|520.328.370
|% -0,30
|
|ADESE
|2,37
|296.648.613
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,57
|179.768.441
|% 1,95
|
|DOHOL
|2,36
|213.047.330
|% 2,16
|
|SISE
|6,81
|544.870.086
|% 0,29
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7060
|7,7106
|% 0,13
|
|Euro
|8,9861
|8,9923
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7788
|9,8278
|% 0,03
|
|Frank
|8,2971
|8,3471
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0479
|2,0582
|% 0,00
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-10,14
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.100
|-27,00
|
|Tam
|3.039
|3.114
|-31,16
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-15,08
|
|Çeyrek
|737
|753
|-7,54
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,07
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|5,48
|5,49
|-0,16
|
|B. Petrol
|41,29
|41,29
|-0,48
|