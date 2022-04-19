***ALKIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.04.2022 16:00
***ALKIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ALKIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özay Kora tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022034
BIST
17:392.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 7,28
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:3914,6689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0323
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
17:3915,8423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0483
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:39921,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -10,13
|Açılış
|: 921,25
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
921,25
BIST En Aktif Hisseler17:37
|DAGHL
|19,29
|10.077.895
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.392.619
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.944.709
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|273.177.997
|% 9,80
|
|SMRTG
|16,99
|254.221.991
|% 8,77
|
|ISGYO
|11,07
|54.481.554
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.863.110
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|60.566.486
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|43.221.030
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,48
|35.921.795
|% -9,37
|
|THYAO
|38,24
|3.529.426.944
|% 1,59
|
|GARAN
|14,30
|3.307.818.554
|% -0,83
|
|KRDMD
|16,25
|2.550.076.696
|% 0,68
|
|YKBNK
|5,26
|2.454.696.021
|% 0,38
|
|TUPRS
|255,70
|2.069.654.671
|% 1,67
|
|ODAS
|2,53
|1.379.369.132
|% 6,30
|
|YKBNK
|5,26
|2.454.696.021
|% 0,38
|
|TSKB
|2,01
|932.314.226
|% 0,50
|
|EKGYO
|2,91
|1.050.877.436
|% 0,34
|
|HALKB
|6,05
|1.465.339.315
|% 2,72
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6639
|14,6689
|% 0,22
|
|Euro
|15,8220
|15,8314
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,0116
|19,1070
|% 0,12
|
|Frank
|15,4220
|15,5149
|% -0,06
|
|Riyal
|3,8992
|3,9187
|% 0,37
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-26,57
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-6,99
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,16
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|-0,26
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,85
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52ULUSE
Yüzde 7.99 oranında artışla 163.60 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 032 adet işlem
-
17:51ODAS
Yüzde 5.88 oranında artışla 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 561, 348, 971 adet işlem
-
17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 5 artarak (% 0.41 ) 2, 817
-
17:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, YKBNK, TSKB
-
17:50XU100
Endeks 2, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 49, 703.00 milyon TL de