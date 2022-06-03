***ALKIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.06.2022 17:24
***ALKIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ALKIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tülay Kora tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034594
BIST
17:112.603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,12
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
17:1116,5258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0718
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
17:1117,7664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0678
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
17:11990,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,10
|Açılış
|: 990,06
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler17:11
|TETMT
|233,20
|17.394.188
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.231.165
|% 10,00
|
|BOBET
|5,97
|124.080.091
|% 9,94
|
|DOKTA
|26,76
|5.355.052
|% 9,94
|
|GZNMI
|33,98
|63.058.070
|% 8,56
|
|KRSTL
|6,77
|6.634.823
|% -9,97
|
|PENTA
|464,20
|94.446.882
|% -9,51
|
|PSGYO
|10,57
|302.154.613
|% -9,43
|
|KLSYN
|2,11
|37.959.201
|% -6,22
|
|MEPET
|3,02
|9.019.147
|% -5,63
|
|SASA
|42,78
|3.347.200.307
|% 6,42
|
|THYAO
|48,40
|3.122.889.445
|% -2,42
|
|KARSN
|7,26
|2.395.840.730
|% 0,97
|
|EREGL
|34,68
|1.382.654.265
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,07
|1.283.953.238
|% -1,05
|
|KARSN
|7,26
|2.395.840.730
|% 0,97
|
|DOHOL
|3,92
|722.629.653
|% 1,82
|
|TSKB
|2,21
|396.640.227
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,80
|506.374.949
|% -0,36
|
|YKBNK
|4,83
|620.355.401
|% -0,41
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5071
|16,5258
|% 0,44
|
|Euro
|17,7312
|17,7664
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,6962
|20,8000
|% 0,27
|
|Frank
|17,1311
|17,2343
|% 0,09
|
|Riyal
|4,3925
|4,4145
|% 0,38
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-4,90
|
|Altın Gr.
|990
|990
|1,08
|
|Cumhuriyet
|6.571
|6.670
|6,00
|
|Tam
|6.543
|6.708
|7,76
|
|Yarım
|3.162
|3.245
|3,75
|
|Çeyrek
|1.586
|1.622
|1,87
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,02
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,43
|