***ALKIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.03.2023 16:20
***ALKIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ALKIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özay Kora tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124466
BIST
17:595.207
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -115,87
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.348
En Düşük
5.207
17:5918,9766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1930
|
19,0060
En Düşük
18,9369
17:5920,3585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,4013
En Düşük
20,2652
17:591.163,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,08
|Açılış
|: 1.163,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.156,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RYSAS
|27,72
|33.321.848
|% 10,00
|
|DGGYO
|23,98
|29.531.845
|% 10,00
|
|ARMDA
|412,50
|33.303.176
|% 10,00
|
|POLTK
|2.310,00
|115.237.483
|% 10,00
|
|DESPC
|17,39
|15.915.388
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,77
|51.652.967
|% -9,99
|
|TETMT
|239,30
|47.066.995
|% -9,97
|
|YONGA
|31,48
|1.530.929
|% -9,95
|
|PENTA
|27,88
|753.091.266
|% -9,95
|
|MEPET
|4,84
|30.516.794
|% -9,87
|
|ASELS
|57,95
|5.749.759.039
|% 1,93
|
|ISCTR
|14,37
|5.725.805.477
|% 1,41
|
|EREGL
|39,64
|5.348.800.863
|% -0,70
|
|ASTOR
|52,75
|4.891.892.114
|% -1,86
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.784.734
|% -0,09
|
|ISCTR
|14,37
|5.725.805.477
|% 1,41
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.784.734
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,56
|1.420.009.639
|% -4,79
|
|ODAS
|7,64
|1.248.152.511
|% -7,84
|
|SKBNK
|2,43
|361.925.415
|% -0,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9708
|18,9774
|% 0,06
|
|Euro
|20,3580
|20,3629
|% 0,03
|
|Sterlin
|23,0134
|23,1288
|% -0,09
|
|Frank
|20,6507
|20,7751
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0374
|5,0626
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-5,95
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.163
|-3,39
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|8,00
|
|Tam
|7.862
|7.924
|-34,00
|
|Yarım
|3.841
|3.878
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.939
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,29
|13,31
|0,01
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|-0,83
|