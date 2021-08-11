ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2021 10:17
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957160
BIST
10:101.436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,94
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.434
10:108,6126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0140
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6253
En Düşük
8,4782
10:1010,0888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0049
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1189
En Düşük
10,0616
10:10478,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,19
|Açılış
|: 478,70
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
480,81
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler10:10
|MARKA
|5,06
|2.770.254
|% 10,00
|
|DAGI
|4,71
|27.022.652
|% 9,79
|
|SELGD
|6,68
|4.393.137
|% 8,27
|
|DENGE
|1,42
|1.494.424
|% 6,77
|
|VBTYZ
|24,22
|20.917.491
|% 6,51
|
|IDGYO
|3,63
|174.686
|% -9,93
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|ALMAD
|1,61
|98.474
|% -5,85
|
|SNPAM
|13,72
|21.101
|% -5,38
|
|NETAS
|19,16
|6.249.658
|% -5,34
|
|KRDMD
|8,08
|233.885.218
|% 0,87
|
|EREGL
|19,93
|159.412.038
|% 1,12
|
|GENIL
|16,26
|143.598.927
|% 3,37
|
|GARAN
|9,12
|109.846.393
|% 0,11
|
|THYAO
|12,57
|87.796.762
|% -0,48
|
|KRDMD
|8,08
|233.885.218
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,48
|39.258.980
|% -0,40
|
|GARAN
|9,12
|109.846.393
|% 0,11
|
|EKGYO
|1,87
|21.881.171
|% 1,08
|
|GENIL
|16,26
|143.598.927
|% 3,37
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6090
|8,6126
|% 0,16
|
|Euro
|10,0824
|10,0888
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,8554
|11,9149
|% 0,04
|
|Frank
|9,2739
|9,3298
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2868
|2,2983
|% 0,14
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|2,32
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,38
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|71,03
|71,03
|0,40
|