ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2021 10:18
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957162
BIST
10:061.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.436
10:068,6010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6253
En Düşük
8,4782
10:0610,0901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0036
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1189
En Düşük
10,0616
10:06478,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,95
|Açılış
|: 478,51
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
480,81
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler10:04
|MARKA
|5,06
|1.363.579
|% 10,00
|
|DAGI
|4,67
|19.654.357
|% 8,86
|
|SELGD
|6,60
|2.204.591
|% 6,97
|
|DENGE
|1,42
|1.494.424
|% 6,77
|
|VBTYZ
|24,16
|10.958.018
|% 6,24
|
|IDGYO
|3,63
|148.369
|% -9,93
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|ALMAD
|1,61
|98.474
|% -5,85
|
|SNPAM
|13,72
|21.101
|% -5,38
|
|DIRIT
|2,86
|22.880
|% -4,98
|
|KRDMD
|8,09
|119.194.680
|% 1,00
|
|GENIL
|15,90
|79.942.376
|% 1,08
|
|EREGL
|19,87
|61.723.988
|% 0,81
|
|THYAO
|12,56
|48.653.606
|% -0,55
|
|GARAN
|9,11
|48.641.451
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,09
|119.194.680
|% 1,00
|
|EKGYO
|1,86
|21.732.284
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,47
|17.885.403
|% -0,80
|
|GARAN
|9,11
|48.641.451
|% 0,00
|
|GENIL
|15,90
|79.942.376
|% 1,08
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6075
|8,6120
|% 0,16
|
|Euro
|10,0594
|10,1116
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,8552
|11,9146
|% 0,04
|
|Frank
|9,2720
|9,3279
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2866
|2,2981
|% 0,14
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|1,30
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,36
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|70,98
|70,98
|0,35
|