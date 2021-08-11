ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2021 10:19
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957164
BIST
12:281.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,56
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.429
12:288,6436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0450
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6463
En Düşük
8,4782
12:2810,1300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0363
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1416
En Düşük
10,0616
12:28481,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,80
|Açılış
|: 481,36
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
481,77
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler12:28
|MARKA
|5,06
|3.016.286
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.474.247
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.733.896
|% 9,79
|
|VKING
|6,20
|7.666.779
|% 8,39
|
|MIPAZ
|4,15
|28.639.962
|% 8,36
|
|IDGYO
|3,63
|305.298
|% -9,93
|
|KTSKR
|38,86
|45.943.510
|% -9,33
|
|PENTA
|54,50
|44.860.992
|% -7,63
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|NETAS
|18,88
|32.034.280
|% -6,72
|
|KRDMD
|8,12
|873.956.615
|% 1,37
|
|GARAN
|9,17
|680.751.482
|% 0,66
|
|SISE
|8,41
|532.580.883
|% 0,24
|
|EREGL
|19,80
|512.297.354
|% 0,46
|
|GENIL
|16,52
|494.661.960
|% 5,02
|
|KRDMD
|8,12
|873.956.615
|% 1,37
|
|GARAN
|9,17
|680.751.482
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,47
|172.967.732
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,86
|121.075.778
|% 0,54
|
|SISE
|8,41
|532.580.883
|% 0,24
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6390
|8,6436
|% 0,52
|
|Euro
|10,1250
|10,1300
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,8759
|11,9354
|% 0,21
|
|Frank
|9,2986
|9,3547
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2929
|2,3044
|% 0,41
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|4,44
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,34
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|27,00
|
|Tam
|3.183
|3.263
|28,04
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|13,56
|
|Çeyrek
|772
|789
|6,78
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,53
|70,53
|-0,10
|