ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2021 10:55
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957180
BIST
12:111.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,69
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.429
12:118,6269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0283
|Açılış
|: 8,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6463
En Düşük
8,4782
12:1110,1468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0531
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1468
En Düşük
10,0616
12:11481,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,73
|Açılış
|: 481,29
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
481,77
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler12:11
|MARKA
|5,06
|3.015.639
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.409.496
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.297.128
|% 9,79
|
|MIPAZ
|4,20
|20.130.587
|% 9,66
|
|SELGD
|6,67
|16.814.337
|% 8,10
|
|IDGYO
|3,63
|304.158
|% -9,93
|
|KTSKR
|38,68
|39.740.852
|% -9,75
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|NETAS
|18,82
|31.403.471
|% -7,02
|
|PENTA
|55,00
|38.197.724
|% -6,78
|
|KRDMD
|8,11
|830.478.396
|% 1,25
|
|GARAN
|9,16
|584.176.292
|% 0,55
|
|SISE
|8,40
|523.379.830
|% 0,12
|
|EREGL
|19,82
|486.707.210
|% 0,56
|
|GENIL
|16,55
|484.067.388
|% 5,21
|
|KRDMD
|8,11
|830.478.396
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,47
|171.224.620
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,85
|120.647.473
|% 0,00
|
|GARAN
|9,16
|584.176.292
|% 0,55
|
|SISE
|8,40
|523.379.830
|% 0,12
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6237
|8,6269
|% 0,33
|
|Euro
|10,0965
|10,1468
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,8784
|11,9379
|% 0,24
|
|Frank
|9,3012
|9,3573
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2930
|2,3045
|% 0,41
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|3,76
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,49
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|27,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|26,73
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|12,93
|
|Çeyrek
|771
|789
|6,47
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,04
|
|B. Petrol
|70,70
|70,70
|0,07
|