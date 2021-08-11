ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2021 10:55
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957181
BIST
12:111.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,69
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.429
12:118,6269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0283
|Açılış
|: 8,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6463
En Düşük
8,4782
12:1110,1468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0531
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1468
En Düşük
10,0616
12:11481,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,73
|Açılış
|: 481,29
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
481,77
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler12:11
|MARKA
|5,06
|3.015.639
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.430.052
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.301.843
|% 9,79
|
|MIPAZ
|4,18
|21.033.818
|% 9,14
|
|SELGD
|6,67
|16.846.964
|% 8,10
|
|IDGYO
|3,63
|304.484
|% -9,93
|
|KTSKR
|38,68
|39.740.852
|% -9,75
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|NETAS
|18,81
|31.421.526
|% -7,07
|
|EDATA
|16,42
|12.851.885
|% -6,17
|
|KRDMD
|8,13
|842.683.123
|% 1,50
|
|GARAN
|9,16
|588.989.275
|% 0,55
|
|SISE
|8,40
|523.485.478
|% 0,12
|
|EREGL
|19,83
|491.289.466
|% 0,61
|
|GENIL
|16,55
|485.181.847
|% 5,21
|
|KRDMD
|8,13
|842.683.123
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,46
|171.250.336
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,85
|120.700.368
|% 0,00
|
|GARAN
|9,16
|588.989.275
|% 0,55
|
|SISE
|8,40
|523.485.478
|% 0,12
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6237
|8,6269
|% 0,33
|
|Euro
|10,0965
|10,1468
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,8971
|11,9568
|% 0,39
|
|Frank
|9,3158
|9,3719
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2965
|2,3080
|% 0,57
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|4,19
|
|Altın Gr.
|482
|482
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|27,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|29,21
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|14,13
|
|Çeyrek
|772
|789
|7,07
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,66
|70,66
|0,03
|
Seans Raporu
12:11
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12:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 08 kaybederek (% -0.46 ) 1, 540
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12:25XU100
Endeks 1, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 5, 850.00 milyon TL de
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12:24EDATA
Yüzde -6.17 oranında düşüşle 16.42 lira fiyatla işlem gören hissede 775, 391 adet işlem
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12:23NETAS
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 18.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 655, 518 adet işlem