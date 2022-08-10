ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2022 11:24
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054050
BIST
11:282.794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 8,75
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.803
En Düşük
2.764
11:2817,9578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0589
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
11:2818,3719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0942
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3719
En Düşük
18,2578
11:281.033,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 1.033,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler11:28
|EMNIS
|44,10
|371.675
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|92.567.414
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|28.089.639
|% 9,92
|
|VKFYO
|7,09
|2.256.478
|% 9,92
|
|AYES
|32,90
|723.866
|% 9,89
|
|OLMK
|12,80
|8.361.519
|% -9,99
|
|DOBUR
|44,74
|719.509
|% -9,98
|
|TIRE
|22,04
|9.279.920
|% -9,97
|
|BRKO
|1,45
|1.130.877
|% -9,94
|
|KOZAA
|27,32
|853.796.564
|% -8,81
|
|THYAO
|58,95
|1.631.678.245
|% 0,60
|
|KOZAL
|160,90
|1.023.055.017
|% -7,32
|
|KOZAA
|27,32
|853.796.564
|% -8,81
|
|YKBNK
|5,34
|807.105.456
|% 1,91
|
|EREGL
|27,86
|596.236.455
|% -2,04
|
|YKBNK
|5,34
|807.105.456
|% 1,91
|
|ZOREN
|2,68
|344.256.211
|% 3,47
|
|TSKB
|3,34
|312.784.557
|% 2,77
|
|SNGYO
|3,70
|320.565.156
|% 1,37
|
|EKGYO
|3,47
|313.432.577
|% 0,29
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9544
|17,9578
|% 0,33
|
|Euro
|18,3579
|18,3719
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,6492
|21,7578
|% 0,38
|
|Frank
|18,7885
|18,9017
|% 0,42
|
|Riyal
|4,7633
|4,7872
|% 0,27
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-1,43
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.034
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.924
|6.979
|-18,00
|
|Yarım
|3.374
|3.412
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.705
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,43
|20,46
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|-0,06
|
|B. Petrol
|95,96
|95,96
|-0,35
|
Seans Raporu
11:28
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