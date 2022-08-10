ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2022 14:10
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054098
BIST
17:522.824
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 38,35
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.827
En Düşük
2.764
17:5217,9059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
17:5218,5716
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,2939
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
17:521.036,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,41
|Açılış
|: 1.036,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler17:50
|TMSN
|60,60
|125.416.884
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|387.157.608
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.736.056
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.377.663
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|18.484.524
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|15.327.762
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,28
|78.177.655
|% -9,96
|
|KOZAA
|26,98
|1.524.063.842
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|THYAO
|60,15
|5.013.265.686
|% 2,65
|
|YKBNK
|5,40
|2.562.817.517
|% 3,05
|
|AKBNK
|9,80
|2.010.411.083
|% 3,38
|
|EKGYO
|3,64
|1.841.236.451
|% 5,20
|
|GARAN
|16,77
|1.814.735.268
|% 4,62
|
|EKGYO
|3,64
|1.841.236.451
|% 5,20
|
|YKBNK
|5,40
|2.562.817.517
|% 3,05
|
|ZOREN
|2,62
|834.969.678
|% 1,16
|
|ODAS
|4,00
|1.229.855.518
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,05
|1.431.840.686
|% 1,51
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8743
|17,9040
|% 0,03
|
|Euro
|18,5352
|18,5547
|% 1,52
|
|Sterlin
|21,8692
|21,9788
|% 1,40
|
|Frank
|18,9694
|19,0836
|% 1,38
|
|Riyal
|4,7465
|4,7703
|% -0,09
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|7,63
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|2,84
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.939
|7.012
|15,00
|
|Yarım
|3.381
|3.428
|7,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.714
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,82
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|0,15
|
|B. Petrol
|94,11
|94,11
|-2,20
|
Seans Raporu
17:50
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-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
-
17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046