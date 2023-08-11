ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2023 10:10
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184262
BIST
'
11:547.490
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 48,87
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.542
11:5427,0470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0489
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
11:5429,7671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1308
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
11:541.667,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.667,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler11:52
|SAYAS
|58,85
|144.805.315
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|148.809.735
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|8.745.912
|% 10,00
|
|AGHOL
|197,10
|354.629.102
|% 9,99
|
|RYSAS
|30,60
|38.125.169
|% 9,99
|
|YYLGD
|17,42
|100.694.259
|% -57,49
|
|CASA
|89,10
|1.227.620
|% -10,00
|
|QNBFB
|65,95
|423.399
|% -9,53
|
|DOCO
|3.502,10
|38.001.067
|% -7,84
|
|ASGYO
|16,82
|877.554.322
|% -7,79
|
|THYAO
|259,10
|3.743.508.073
|% 0,23
|
|ASTOR
|124,60
|3.485.299.758
|% 3,32
|
|KLSER
|72,50
|2.248.193.371
|% 1,90
|
|AKBNK
|30,00
|2.219.582.972
|% -2,15
|
|GARAN
|54,20
|2.120.414.982
|% -0,55
|
|SKBNK
|3,81
|682.082.963
|% 1,60
|
|EKGYO
|8,35
|1.385.245.004
|% -1,76
|
|YKBNK
|15,37
|2.032.848.059
|% -2,23
|
|ISCTR
|16,92
|1.791.225.078
|% -2,03
|
|AKBNK
|30,00
|2.219.582.972
|% -2,15
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0368
|27,0432
|% 0,17
|
|Euro
|29,7473
|29,7659
|% 0,44
|
|Sterlin
|34,2555
|34,4272
|% 0,30
|
|Frank
|30,7134
|30,8984
|% 0,04
|
|Riyal
|7,1859
|7,2219
|% 0,06
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|7,39
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.669
|6,56
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.105
|11.196
|8,00
|
|Yarım
|5.561
|5.624
|4,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.812
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,81
|0,06
|
|B. Petrol
|86,47
|86,47
|0,07
|