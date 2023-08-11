ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2023 10:14
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184265
BIST
'
11:557.486
En Düşük
|Değişim
|: 0,60%
|| 44,37
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.542
11:5527,0476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0495
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
11:5529,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1211
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
11:551.667,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.667,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler11:55
|SAYAS
|58,85
|144.844.509
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|148.809.735
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|8.745.912
|% 10,00
|
|RYSAS
|30,60
|38.203.934
|% 9,99
|
|AGHOL
|197,10
|354.764.313
|% 9,99
|
|YYLGD
|17,36
|103.490.634
|% -57,64
|
|CASA
|89,10
|1.227.620
|% -10,00
|
|QNBFB
|65,95
|423.399
|% -9,53
|
|DOCO
|3.505,00
|38.551.634
|% -7,76
|
|INGRM
|1.144,90
|50.999.705
|% -7,69
|
|THYAO
|259,20
|3.760.748.294
|% 0,27
|
|ASTOR
|124,70
|3.498.739.642
|% 3,40
|
|KLSER
|72,50
|2.263.024.426
|% 1,90
|
|AKBNK
|29,88
|2.234.211.584
|% -2,54
|
|GARAN
|54,05
|2.131.016.454
|% -0,83
|
|SKBNK
|3,82
|686.674.379
|% 1,87
|
|EKGYO
|8,34
|1.401.974.890
|% -1,88
|
|YKBNK
|15,35
|2.045.247.645
|% -2,35
|
|ISCTR
|16,90
|1.798.048.354
|% -2,14
|
|AKBNK
|29,88
|2.234.211.584
|% -2,54
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0409
|27,0476
|% 0,18
|
|Euro
|29,7419
|29,7574
|% 0,41
|
|Sterlin
|34,2486
|34,4204
|% 0,28
|
|Frank
|30,7110
|30,8960
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1862
|7,2222
|% 0,06
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|7,52
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.669
|6,56
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.105
|11.196
|8,00
|
|Yarım
|5.561
|5.624
|4,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.812
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,79
|0,05
|
|B. Petrol
|86,48
|86,48
|0,08
|