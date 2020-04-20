ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
20.04.2020 16:23
isyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 21.668,12 % 0,003652 % 0,004368 % 119,61
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 6.362,91 % 0,000102 % 0,001283 % 1.254,23
Türkiye Halk Bankası A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0,71
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839317
BIST
18:0598.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 766,06
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
18:056,9495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9500
En Düşük
6,8741
18:057,5559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0186
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5602
En Düşük
7,4695
18:05378,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,31
|Açılış
|: 378,51
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
379,24
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,33
|389.241
|% 10,00
|
|BALAT
|2,42
|263.765
|% 10,00
|
|CASA
|13,75
|153.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.857.669
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|81.399.329
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|7.446.795
|% -9,98
|
|ITTFH
|2,73
|182.132.149
|% -9,90
|
|SANFM
|6,74
|13.224.438
|% -9,89
|
|SODSN
|20,00
|204.125
|% -9,28
|
|UZERB
|2,61
|284.495
|% -8,42
|
|GARAN
|8,39
|853.628.264
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|729.061.821
|% 1,03
|
|THYAO
|10,64
|688.471.512
|% 1,14
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|MGROS
|29,76
|438.867.436
|% 2,06
|
|ODAS
|1,61
|359.149.208
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,09
|212.583.656
|% 3,81
|
|KRDMD
|2,27
|324.724.339
|% 6,57
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|YKBNK
|2,01
|266.814.407
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6311
|8,6744
|% -0,09
|
|Frank
|7,1579
|7,2011
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8461
|1,8554
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|8,40
|
|Altın Gr.
|378
|379
|3,26
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.485
|-37,90
|
|Tam
|2.498
|2.561
|-35,20
|
|Yarım
|1.213
|1.245
|-18,90
|
|Çeyrek
|609
|623
|-9,40
|
|Gümüş.Ons
|15,33
|15,35
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|26,61
|26,61
|-1,47
|