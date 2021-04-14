ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2021 12:43
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 17.779,4 % 0,021 % 0,005674 % 27,02
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 85.382,81 % 0,007442 % 0,027249 % 366,16
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 1.341,58 % 0,012342 % 0,000428 % 3,47
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927860
BIST
12:311.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 26,36
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
12:318,0677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0380
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
12:319,6498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0473
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
12:31451,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,40
|Açılış
|: 451,51
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler12:31
|DITAS
|14,66
|2.994.348
|% 9,98
|
|SASA
|46,54
|650.514.310
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|21.039.507
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|3.676.006
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|1.111.894
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|88.621.192
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|73.207.882
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.317.065
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|16.967.434
|% -9,98
|
|GARAN
|6,95
|837.546.854
|% 3,73
|
|SASA
|46,54
|650.514.310
|% 9,97
|
|EREGL
|17,20
|615.983.173
|% 0,64
|
|KRDMD
|7,36
|369.006.863
|% -0,14
|
|DOHOL
|3,17
|266.202.700
|% 2,26
|
|GARAN
|6,95
|837.546.854
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,14
|194.637.359
|% 2,88
|
|TSKB
|1,32
|117.046.507
|% 2,33
|
|DOHOL
|3,17
|266.202.700
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,85
|130.373.708
|% 3,35
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0646
|8,0677
|% -0,47
|
|Euro
|9,6430
|9,6498
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,0681
|11,1236
|% -0,41
|
|Frank
|8,7219
|8,7744
|% -0,55
|
|Riyal
|2,1412
|2,1519
|% -0,65
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-2,25
|
|Altın Gr.
|451
|452
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.043
|-32,00
|
|Tam
|2.979
|3.054
|-39,68
|
|Yarım
|1.440
|1.477
|-19,19
|
|Çeyrek
|722
|739
|-9,59
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,73
|64,73
|1,06
|