ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2022 17:38
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 628.976,58 % 0,008057 % 0,041821 % 1.933,99
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071698
BIST
17:303.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 41,49
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
17:3018,5784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
17:3018,0327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
17:30983,64
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -15,15
|Açılış
|: 983,64
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler17:29
|BARMA
|63,80
|211.972.426
|% 10,00
|
|KAPLM
|75,90
|26.192.627
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|206.642.047
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|119.131.823
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,17
|837.514.509
|% -9,93
|
|HKTM
|66,50
|102.743.741
|% -9,89
|
|RODRG
|28,02
|9.983.570
|% -9,38
|
|BUCIM
|4,25
|278.159.262
|% -7,21
|
|THYAO
|87,85
|7.485.358.477
|% 3,23
|
|SASA
|86,95
|3.118.454.803
|% 6,17
|
|PETKM
|14,89
|2.306.997.022
|% 1,64
|
|AKBNK
|13,02
|2.282.183.770
|% 0,70
|
|ASELS
|31,30
|1.917.788.833
|% -1,01
|
|EKGYO
|4,15
|1.283.259.776
|% 0,24
|
|YKBNK
|8,35
|1.783.413.063
|% 1,83
|
|ISCTR
|8,24
|1.636.638.065
|% -0,12
|
|ODAS
|8,20
|1.527.349.227
|% 5,26
|
|AKBNK
|13,02
|2.282.183.770
|% 0,70
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5725
|18,5799
|% 0,08
|
|Euro
|18,0009
|18,0267
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,7100
|20,8138
|% 0,79
|
|Frank
|18,3975
|18,5083
|% -0,75
|
|Riyal
|4,9289
|4,9537
|% 0,07
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-25,85
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-15,57
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.652
|6.712
|-81,00
|
|Yarım
|3.241
|3.281
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.640
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,58
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,27
|
|B. Petrol
|91,92
|91,92
|-0,53
|
Seans Raporu
17:29
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