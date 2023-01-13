ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 10:06
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 720.318,82 % 0,009574 % 0,046283 % 2.345,16
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101758
BIST
11:334.994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 22,94
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
11:3318,7936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 19,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
11:3320,4079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3446
11:331.151,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,00
|Açılış
|: 1.151,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.152,50
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler11:33
|ONCSM
|37,40
|5.097.096
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|19.995.952
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|13.593.432
|% 9,98
|
|ARMDA
|279,10
|19.428.168
|% 9,97
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|TERA
|23,16
|6.655.071
|% -5,85
|
|EKGYO
|8,02
|1.623.636.876
|% -5,76
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|ALFAS
|238,00
|104.449.680
|% -4,80
|
|ASELS
|56,50
|2.728.712.452
|% 1,07
|
|EREGL
|40,18
|2.411.809.716
|% 1,52
|
|THYAO
|135,40
|2.215.590.316
|% -0,29
|
|KRDMD
|18,54
|2.152.202.902
|% -1,90
|
|EKGYO
|8,02
|1.623.636.876
|% -5,76
|
|EKGYO
|8,02
|1.623.636.876
|% -5,76
|
|YKBNK
|9,22
|1.050.352.037
|% 1,99
|
|KRDMD
|18,54
|2.152.202.902
|% -1,90
|
|SKBNK
|2,64
|187.531.830
|% 0,00
|
|EREGL
|40,18
|2.411.809.716
|% 1,52
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7852
|18,7936
|% 0,05
|
|Euro
|20,4006
|20,4079
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,8899
|23,0047
|% 0,09
|
|Frank
|20,1632
|20,2847
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9880
|5,0130
|% 0,05
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|7,60
|
|Altın Gr.
|1.151
|1.151
|4,62
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.778
|7.839
|29,00
|
|Yarım
|3.787
|3.836
|14,00
|
|Çeyrek
|1.899
|1.918
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,93
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,40
|0,03
|
|B. Petrol
|84,02
|84,02
|-0,01
|
Seans Raporu
11:33
daha fazla
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11:48EMKEL
Yüzde 6.86 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 661, 590 adet işlem
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11:47ULKER
Yüzde 6.08 oranında artışla 41.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 371, 126 adet işlem
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11:46HUNER
Yüzde 4.27 oranında artışla 9.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 526, 857 adet işlem
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11:45XU100
Endeks 4, 985 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 29, 764.00 milyon TL de
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11:45BOSSA
Yüzde 9.96 oranında artışla 13.80 lira fiyatla işlem gören hissede 579, 446 adet işlem