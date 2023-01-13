ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 10:21
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 173.519,75 % 0,001741 % 0,010987 % 631,19
Yapı Kredi Bankası A.Ş. 330 % 0,003 % 0,000021 % 0,7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101765
BIST
10:255.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 41,90
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.013
En Düşük
4.926
10:2518,7907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,8070
En Düşük
18,7471
10:2520,3624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0301
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
10:251.144,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,33
|Açılış
|: 1.144,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.148,89
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler10:25
|ONCSM
|37,40
|4.299.728
|% 10,00
|
|TNZTP
|13,58
|4.495.157
|% 9,96
|
|SDTTR
|68,50
|287.751.030
|% 9,95
|
|UMPAS
|4,86
|536.005
|% 9,95
|
|SOKE
|9,07
|113.321
|% 9,94
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|TERA
|23,54
|2.009.679
|% -4,31
|
|YONGA
|34,00
|40.800
|% -4,23
|
|ALFAS
|240,20
|51.736.125
|% -3,92
|
|EREGL
|40,66
|1.424.975.276
|% 2,73
|
|KRDMD
|18,79
|1.233.777.836
|% -0,58
|
|THYAO
|136,10
|1.144.355.116
|% 0,22
|
|EKGYO
|8,22
|657.053.201
|% -3,41
|
|ASELS
|55,25
|621.280.048
|% -1,16
|
|EKGYO
|8,22
|657.053.201
|% -3,41
|
|KRDMD
|18,79
|1.233.777.836
|% -0,58
|
|YKBNK
|9,13
|349.288.034
|% 1,00
|
|EREGL
|40,66
|1.424.975.276
|% 2,73
|
|SKBNK
|2,63
|69.878.815
|% -0,38
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7791
|18,7907
|% 0,04
|
|Euro
|20,3590
|20,3624
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,8404
|22,9549
|% -0,13
|
|Frank
|20,1369
|20,2582
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,01
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-2,97
|
|Altın Gr.
|1.145
|1.145
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.730
|7.797
|-13,00
|
|Yarım
|3.763
|3.816
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.908
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|-0,28
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, GUBRF, EREGL
-
10:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 95 artarak (% 0.70 ) 4, 451
-
10:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SOKE, TNZTP, SDTTR, UMPAS, ONCSM
-
10:40
DOGUB, EMKEL, KCAER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:40
TERA, ORMA, YONGA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında