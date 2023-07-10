ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.07.2023 11:22
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.815,08 % 0,005574 % 0,006945 % 124,6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168458
BIST
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12:036.263
En Düşük
|Değişim
|: 1,22%
|| 75,51
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
12:0326,0776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0401
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
12:0328,6413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0679
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
12:031.615,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,39
|Açılış
|: 1.615,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler12:01
|YESIL
|5,72
|100.953.237
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|34.440.174
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|2.974.906
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|AVHOL
|143,10
|10.502.968
|% 9,99
|
|SEKFK
|15,40
|36.508.035
|% -9,99
|
|IHAAS
|27,68
|73.602.547
|% -7,67
|
|ICUGS
|7,92
|9.584.210
|% -6,82
|
|DAPGM
|38,70
|30.056.368
|% -4,11
|
|RAYSG
|31,76
|31.836.940
|% -3,35
|
|ASTOR
|81,30
|3.950.511.980
|% -0,43
|
|THYAO
|214,80
|3.171.357.999
|% -0,19
|
|ASELS
|61,35
|2.150.796.575
|% 3,90
|
|TUPRS
|91,10
|1.739.843.011
|% 0,33
|
|EREGL
|39,66
|1.711.422.357
|% 1,69
|
|EKGYO
|8,41
|1.668.161.606
|% -0,47
|
|ZOREN
|3,67
|375.036.963
|% 1,94
|
|ADESE
|1,73
|128.255.487
|% 6,79
|
|PETKM
|16,33
|1.130.866.541
|% 2,51
|
|YKBNK
|13,07
|844.526.065
|% 0,85
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0829
|26,0964
|% 0,23
|
|Euro
|28,6015
|28,6262
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,3576
|33,5249
|% 0,10
|
|Frank
|29,2281
|29,4042
|% 0,12
|
|Riyal
|6,9372
|6,9720
|% 0,25
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-0,38
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|3,10
|
|Cumhuriyet
|10.789
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.406
|10.621
|-45,00
|
|Yarım
|5.211
|5.335
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.614
|2.668
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,10
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,38
|19,39
|0,06
|
|B. Petrol
|77,88
|77,88
|-0,59
|