ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2023 14:17
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 142.597,64 % 0,004962 % 0,034254 % 690,33
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204850
BIST
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14:258.431
En Düşük
|Değişim
|: 1,20%
|| 100,24
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.420
En Yüksek
8.471
14:2527,7631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1019
|Açılış
|: 27,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7631
En Düşük
27,6408
14:2529,5390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1189
|Açılış
|: 29,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3245
14:251.679,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 11,11
|Açılış
|: 1.679,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.680,25
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler14:25
|BRYAT
|2.847,90
|768.101.937
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.098,90
|147.053.177
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|10.243.189
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|5.735.400
|% 10,00
|
|BRSAN
|988,30
|1.040.383.338
|% 9,99
|
|IHAAS
|18,09
|455.448.949
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|641.057
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|31.115.612
|% -10,00
|
|QNBFB
|330,30
|5.912.994
|% -9,98
|
|SNPAM
|55,45
|1.077.557
|% -9,98
|
|THYAO
|231,40
|3.054.618.258
|% 0,56
|
|EREGL
|44,90
|2.689.776.852
|% 1,77
|
|TUPRS
|147,90
|2.682.503.559
|% 2,42
|
|YKBNK
|20,08
|2.673.010.626
|% 4,04
|
|GESAN
|110,20
|2.505.495.916
|% 8,04
|
|EKGYO
|8,23
|1.649.994.937
|% 0,61
|
|ZOREN
|6,39
|1.227.151.369
|% 3,73
|
|ODAS
|14,02
|2.261.051.045
|% 3,85
|
|YKBNK
|20,08
|2.673.010.626
|% 4,04
|
|KATMR
|3,09
|401.004.117
|% 1,31
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7371
|27,7631
|% 0,37
|
|Euro
|29,5249
|29,5390
|% 0,40
|
|Sterlin
|34,0419
|34,2126
|% 0,18
|
|Frank
|30,6869
|30,8717
|% 0,39
|
|Riyal
|7,3748
|7,4118
|% 0,23
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|8,48
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|11,62
|
|Cumhuriyet
|11.615
|11.790
|24,00
|
|Tam
|11.374
|11.453
|2,00
|
|Yarım
|5.705
|5.748
|1,00
|
|Çeyrek
|2.844
|2.874
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,19
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,79
|0,17
|
|B. Petrol
|86,77
|86,77
|0,95
|