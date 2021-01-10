ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri54.887,93 % 0,01197Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri388,27 % 0,000085Bağımsız Denetim Ücreti5.835,41 % 0,001273Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri78.348,7 % 0,017086Fon Yönetim Ücreti4.826.771,41 % 1,052631Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu13.219,36 % 0,002883Gecelik Ters Repo Komisyonu268.411,19 % 0,058536Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.388,58 % 0,001393Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları684,42 % 0,000149Diğer Giderler14.785,17 % 0,003224TOPLAM GİDERLER5.269.720,44 % 1,14923DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ458.543.665,36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899228BIST