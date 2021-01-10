ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri33.507,83 % 0,01213Tescil ve İlan Giderleri1.897,8 % 0,00069Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri536,23 % 0,00019Bağımsız Denetim Ücreti3.395,76 % 0,00123Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri160.439,01 % 0,05806Fon Yönetim Ücreti5.679.928,83 % 2,05551Hisse Senedi Komisyonu32.565,8 % 0,01179Tahvil Bono Komisyonu2.278,45 % 0,00082Gecelik Ters Repo Komisyonu19.477,61 % 0,00705Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.451,31 % 0,00125Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu13.036,83 % 0,00472Vergiler ve Diğer Harcamalar75.029,65 % 0,02715Türev Araçlar Komisyonu276.176,51 % 0,09995Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.944,68 % 0,0007Diğer Giderler11.981,09 % 0,00434TOPLAM GİDERLER6.315.647,39 % 2,28557DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ276.326.763,62http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899229BIST