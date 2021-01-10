ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri44.139,56 % 0,01267Tescil ve İlan Giderleri915,9 % 0,00026Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri386,64 % 0,00011Bağımsız Denetim Ücreti4.039,09 % 0,00116Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri38.575,73 % 0,01107Fon Yönetim Ücreti7.161.531,46 % 2,05551Hisse Senedi Komisyonu198.873,01 % 0,05708Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu32.232,38 % 0,00925Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.956,94 % 0,00056Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu87.833,2 % 0,02521Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.944,68 % 0,00056Diğer Giderler26.222,49 % 0,00753TOPLAM GİDERLER7.598.651,08 % 2,18097DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ348.406.290,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899236BIST