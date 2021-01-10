ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri65.461,29 % 0,011889Tescil ve İlan Giderleri2.778,36 % 0,000505Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri494,17 % 0,00009Bağımsız Denetim Ücreti7.012,16 % 0,001274Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri67.971,24 % 0,012345Fon Yönetim Ücreti10.213.571 % 1,854934Hisse Senedi Komisyonu8.325,29 % 0,001512Tahvil Bono Komisyonu26.133,36 % 0,004746Gecelik Ters Repo Komisyonu68.626,19 % 0,012464Vadeli Ters Repo Komisyonu750 % 0,000136Borsa Para Piyasası Komisyonu36.172,27 % 0,006569Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu52.561,19 % 0,009546Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.921,5 % 0,000349Diğer Giderler14.189,56 % 0,002577TOPLAM GİDERLER10.565.967,58 % 1,918934DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ550.616.535,6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899237BIST