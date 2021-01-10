ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri40.334,85 % 0,012616Tescil ve İlan Giderleri915,2 % 0,000286Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri386,64 % 0,000121Bağımsız Denetim Ücreti3.227,98 % 0,00101Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri118.798,39 % 0,037157Fon Yönetim Ücreti6.443.144,13 % 2,015249Hisse Senedi Komisyonu218.727,82 % 0,068412Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu35.582,91 % 0,011129Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.793 % 0,004001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu69.848,3 % 0,021847Vergiler ve Diğer Harcamalar24.806,16 % 0,007759Türev Araçlar Komisyonu4.520,84 % 0,001414Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.917,84 % 0,0006Diğer Giderler17.908,01 % 0,005601TOPLAM GİDERLER6.992.912,07 % 2,187202DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ319.719.487,67http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899240BIST