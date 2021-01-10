ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri82.744,73 % 0,012252Tescil ve İlan Giderleri2.986,16 % 0,000442Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri386,64 % 0,000057Bağımsız Denetim Ücreti7.391,24 % 0,001094Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri127.856,61 % 0,018931Fon Yönetim Ücreti12.527.564,23 % 1,854933Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu111,22 % 0,000016Gecelik Ters Repo Komisyonu58.665,69 % 0,008687Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.152,92 % 0,000319Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.583,99 % 0,000383Vergiler ve Diğer Harcamalar52.684,34 % 0,007801Türev Araçlar Komisyonu254.090,9 % 0,037623Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.917,84 % 0,000284Diğer Giderler9.250,21 % 0,00137TOPLAM GİDERLER13.130.386,72 % 1,944192DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM