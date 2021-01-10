ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.510,41 % 0,011814Tescil ve İlan Giderleri2.775,46 % 0,009341Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri386,64 % 0,001301Bağımsız Denetim Ücreti1.751,05 % 0,005893Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.454,53 % 0,011626Fon Yönetim Ücreti293.640,12 % 0,988213Hisse Senedi Komisyonu1.197,52 % 0,00403Tahvil Bono Komisyonu1.340,92 % 0,004513Gecelik Ters Repo Komisyonu2.492,92 % 0,00839Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.650,71 % 0,008921Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu3.128,24 % 0,010528Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.920,28 % 0,006462Diğer Giderler7.353,37 % 0,024747TOPLAM GİDERLER325.602,17 % 1,095778DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.714.249,25http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899241BIST