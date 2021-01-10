ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.624,85 % 0,01221Tescil ve İlan Giderleri3.007,86 % 0,013991Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri386,64 % 0,001798Bağımsız Denetim Ücreti1.751,05 % 0,008145Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.983,73 % 0,176685Fon Yönetim Ücreti212.446,19 % 0,988213Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu85,25 % 0,000397Gecelik Ters Repo Komisyonu1.220,12 % 0,005676Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.497,54 % 0,006966Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.494,64 % 0,016256Vergiler ve Diğer Harcamalar5.141,23 % 0,023915Türev Araçlar Komisyonu6.844,56 % 0,031838Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.918,45 % 0,008924Diğer Giderler6.106,22 % 0,028404TOPLAM GİDERLER284.508,33 % 1,323417DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.498.012,89http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899242BIST