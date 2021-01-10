ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri581,24 % 0,01188Tescil ve İlan Giderleri1.911,6 % 0,039072Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri386,71 % 0,007904Bağımsız Denetim Ücreti1.751,05 % 0,035791Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri551,55 % 0,011273Fon Yönetim Ücreti48.348,16 % 0,988214Hisse Senedi Komisyonu177,34 % 0,003625Tahvil Bono Komisyonu15,52 % 0,000317Gecelik Ters Repo Komisyonu42,5 % 0,000869Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.321,15 % 0,027004Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.600 % 0,073582Türev Araçlar Komisyonu4.730,01 % 0,096679Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.944,68 % 0,039748Diğer Giderler3.207,96 % 0,065569TOPLAM GİDERLER68.569,47 % 1,401529DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.892.476,81http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899243BIST