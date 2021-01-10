ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri386,64 % 0,000074Bağımsız Denetim Ücreti6.191,22 % 0,001189Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.087,36 % 0,011158Fon Yönetim Ücreti1.669.078 % 0,320617Hisse Senedi Komisyonu324.597,46 % 0,062353Tahvil Bono Komisyonu12.636,7 % 0,002427Gecelik Ters Repo Komisyonu22.230,16 % 0,00427Vadeli Ters Repo Komisyonu360 % 0,000069Borsa Para Piyasası Komisyonu1.712,44 % 0,000329Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.919,67 % 0,000369Diğer Giderler14.621,48 % 0,002809TOPLAM GİDERLER2.111.821,13 % 0,405665DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ520.582.538,69http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899244BIST