ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.292,85 % 0,012027Tescil ve İlan Giderleri1.871,1 % 0,005242Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri291,08 % 0,000816Bağımsız Denetim Ücreti2.437,21 % 0,006828Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.643,94 % 0,013011Fon Yönetim Ücreti655.091,72 % 1,835357Hisse Senedi Komisyonu6.934,39 % 0,019428Tahvil Bono Komisyonu3.801,62 % 0,010651Gecelik Ters Repo Komisyonu449,87 % 0,00126Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu863,2 % 0,002418Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar13,27 % 0,000037Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.594,32 % 0,004467Diğer Giderler9.145 % 0,025621TOPLAM GİDERLER691.429,57 % 1,937164DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.692.869,84http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899251BIST