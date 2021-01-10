ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri96.953,3 % 0,012695Tescil ve İlan Giderleri3.370,9 % 0,000441Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri386,64 % 0,000051Bağımsız Denetim Ücreti6.600,38 % 0,000864Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri276.359,7 % 0,036187Fon Yönetim Ücreti8.038.979,39 % 1,052631Hisse Senedi Komisyonu2.062,89 % 0,00027Tahvil Bono Komisyonu166,17 % 0,000022Gecelik Ters Repo Komisyonu18.398,18 % 0,002409Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.381,4 % 0,000312Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu33.901,99 % 0,004439Vergiler ve Diğer Harcamalar0,34 % 0Türev Araçlar Komisyonu58.812,71 % 0,007701Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.917,23 % 0,000251Diğer Giderler9.550,87 % 0,001251TOPLAM GİDERLER8.549.842,09 % 1,119523DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ763.703.770,4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899252BIST