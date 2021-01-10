ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri11.760,55 % 0,012401Tescil ve İlan Giderleri1.899,7 % 0,002003Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri821,44 % 0,000866Bağımsız Denetim Ücreti1.751,05 % 0,001846Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri97.006,13 % 0,10229Fon Yönetim Ücreti2.130.184,34 % 2,246208Hisse Senedi Komisyonu14.990,49 % 0,015807Tahvil Bono Komisyonu859,66 % 0,000906Gecelik Ters Repo Komisyonu8.698,69 % 0,009172Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.137,97 % 0,002254Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu6.431,07 % 0,006781Vergiler ve Diğer Harcamalar34.692,33 % 0,036582Türev Araçlar Komisyonu94.315,09 % 0,099452Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.944,68 % 0,002051Diğer Giderler8.766,32 % 0,009244TOPLAM GİDERLER2.416.259,51 % 2,547865DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ94.834.678,04http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899253BIST