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ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

10.01.2021 22:31



ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
31.950,96 % 0,012498
Tescil ve İlan Giderleri
2.989,26 % 0,001169
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
386,64 % 0,000151
Bağımsız Denetim Ücreti
2.747,95 % 0,001075
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
59.628,58 % 0,023324
Fon Yönetim Ücreti
4.742.130,67 % 1,854933
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
30.318,37 % 0,011859
Vadeli Ters Repo Komisyonu
300 % 0,000117
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.058,98 % 0,001197
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.983,27 % 0,001167
Türev Araçlar Komisyonu
59.423,89 % 0,023244
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.919,06 % 0,000751
Diğer Giderler
8.460,26 % 0,003309
TOPLAM GİDERLER
4.946.297,89 % 1,934795
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
255.649.705,87



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899238


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KONYA 1.324,40 43.559.519 % 10,00  
FORMT 5,39 19.360.537 % 10,00  
YAPRK 88,55 17.714.847 % 10,00  
YBTAS 16.841,10 463.469 % 10,00  
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Altın Gr. 442 442 4,02  
Cumhuriyet 2.934 2.978 -35,00  
Tam 2.920 2.993 -30,19  
Yarım 1.411 1.448 -14,60  
Çeyrek 708 724 -7,30  
Gümüş.Ons 25,11 25,15 -0,18  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 0,02  
B. Petrol 55,18 55,18 -0,81  
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