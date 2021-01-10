ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri31.950,96 % 0,012498Tescil ve İlan Giderleri2.989,26 % 0,001169Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri386,64 % 0,000151Bağımsız Denetim Ücreti2.747,95 % 0,001075Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri59.628,58 % 0,023324Fon Yönetim Ücreti4.742.130,67 % 1,854933Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu30.318,37 % 0,011859Vadeli Ters Repo Komisyonu300 % 0,000117Borsa Para Piyasası Komisyonu3.058,98 % 0,001197Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.983,27 % 0,001167Türev Araçlar Komisyonu59.423,89 % 0,023244Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.919,06 % 0,000751Diğer Giderler8.460,26 % 0,003309TOPLAM GİDERLER4.946.297,89 % 1,934795DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ255.649.705,87http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899238BIST