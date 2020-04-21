ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.04.2020 10:46
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Ters Repo İşlemleri FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 80-100 Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye'de kurulu borsa yatırım fonları katılma payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-10
Devletin Kefalet Ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları 0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları (TL-Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçlarından oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye'de kurulu borsa yatırım fonları hariç)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20 Kira Sertifikaları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10 Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839489
BIST
13:3797.808
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -1.137,59
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
13:376,9669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0278
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9754
En Düşük
6,9352
13:377,5522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
13:37376,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,18
|Açılış
|: 376,30
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
374,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.438.422
|% 10,00
|
|BIZIM
|13,45
|79.612.894
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|56.261.927
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|1.027.881
|% 9,92
|
|BALAT
|2,66
|503.349
|% 9,92
|
|MERIT
|15,31
|4.444
|% -7,21
|
|QNBFL
|116,60
|16.162.648
|% -5,59
|
|IZFAS
|1,85
|157.184
|% -5,13
|
|HALKS
|3,60
|22.865
|% -4,76
|
|QNBFB
|53,00
|954.859
|% -4,59
|
|ODAS
|1,64
|359.498.906
|% 1,86
|
|GARAN
|8,24
|344.034.495
|% -1,79
|
|THYAO
|10,48
|327.241.071
|% -1,50
|
|ASELS
|27,02
|317.705.488
|% -1,39
|
|ISFIN
|3,33
|228.700.031
|% 0,60
|
|ODAS
|1,64
|359.498.906
|% 1,86
|
|GSRAY
|2,49
|193.041.979
|% 7,79
|
|ISFIN
|3,33
|228.700.031
|% 0,60
|
|KRDMD
|2,21
|127.904.186
|% -2,64
|
|ISYAT
|2,40
|132.791.918
|% 5,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5666
|8,6096
|% -0,40
|
|Frank
|7,1471
|7,1901
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8505
|1,8597
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.682
|-13,97
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.474
|-10,60
|
|Tam
|2.479
|2.538
|-22,30
|
|Yarım
|1.208
|1.239
|-5,20
|
|Çeyrek
|606
|620
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,07
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|21,12
|21,12
|-4,45
|