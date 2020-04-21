ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.04.2020 10:50
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Ters Repo İşlemleri FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 80-100 Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye'de kurulu borsa yatırım fonları katılma payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-10
Devletin Kefalet Ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları 0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları (TL-Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20 Kira Sertifikaları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçlarından oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye'de kurulu borsa yatırım fonları hariç)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10 Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839492
BIST
13:4197.875
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -1.070,63
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
13:416,9730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0339
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9754
En Düşük
6,9352
13:417,5543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0161
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
13:41375,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,68
|Açılış
|: 375,80
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
374,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.452.628
|% 10,00
|
|BIZIM
|13,45
|79.757.199
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|57.833.129
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|1.027.881
|% 9,92
|
|BALAT
|2,66
|503.349
|% 9,92
|
|MERIT
|15,31
|4.444
|% -7,21
|
|QNBFL
|116,60
|16.303.608
|% -5,59
|
|IZFAS
|1,85
|157.184
|% -5,13
|
|HALKS
|3,60
|22.865
|% -4,76
|
|AFYON
|2,43
|31.857.097
|% -4,33
|
|ODAS
|1,66
|360.725.343
|% 3,11
|
|GARAN
|8,25
|350.087.846
|% -1,67
|
|THYAO
|10,48
|331.144.302
|% -1,50
|
|ASELS
|27,06
|322.260.972
|% -1,24
|
|ISFIN
|3,37
|290.314.613
|% 1,81
|
|ODAS
|1,66
|360.725.343
|% 3,11
|
|ISFIN
|3,37
|290.314.613
|% 1,81
|
|GSRAY
|2,50
|193.823.447
|% 8,23
|
|ISYAT
|2,39
|135.653.453
|% 5,29
|
|KRDMD
|2,21
|128.189.576
|% -2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5635
|8,6064
|% -0,44
|
|Frank
|7,1464
|7,1894
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8495
|1,8588
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.683
|-13,21
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.472
|-11,70
|
|Tam
|2.478
|2.537
|-23,40
|
|Yarım
|1.207
|1.238
|-5,80
|
|Çeyrek
|605
|619
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,06
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|21,57
|21,57
|-4,00
|