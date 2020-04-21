ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Faiz İçeriği Faiz içerirFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 80-100 Amerikan Doları Cinsinden Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye'de kurulu borsa yatırım fonları katılma paylarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Amerikan Doları Cinsinden Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20 Euro Cinsinden Kamu ve/veya Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20 Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma AraçlarıDevletin Kefalet Ettiği Diğer Kuruluşların (İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyeler Dışındaki) Borçlanma Amacıyla Yurt Dışında İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Devletin Kefalet Ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları 0-20 İl özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi ve belediyelerin sermaye piyasası araçları ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşların borçlanma amacıyla yurt dışında çıkardığı sermaye piyasası araçlarıTers Repo İşlemleri 0-10Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Vadeli Mevduat (TL-Döviz)Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (Amerikan Doları Cinsinden Kamu Dış Borçlanma Araçlarından (Eurobond) oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye'de kurulu borsa yatırım fonları hariç)KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20 Kira Sertifikalarıİpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20 Kamu İç Borçlanma AraçlarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-10 Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Borsada işlem görmeyen)Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10 Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Paylarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839494BIST