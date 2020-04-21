ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.04.2020 10:53
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839496
BIST
12:3297.787
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -1.159,20
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
12:326,9741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0350
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9749
En Düşük
6,9352
12:327,5643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0261
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
12:32376,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,94
|Açılış
|: 376,54
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
374,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.365.001
|% 10,00
|
|BIZIM
|13,45
|79.001.000
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|48.723.948
|% 9,93
|
|BALAT
|2,66
|221.102
|% 9,92
|
|EKIZ
|5,54
|948.420
|% 9,92
|
|YBTAS
|6.980,00
|69.800
|% -5,93
|
|QNBFL
|117,40
|14.091.920
|% -4,94
|
|QNBFB
|53,00
|874.419
|% -4,59
|
|PGSUS
|49,40
|31.134.645
|% -4,08
|
|MAALT
|63,05
|1.571.021
|% -3,81
|
|ODAS
|1,65
|336.850.670
|% 2,48
|
|THYAO
|10,46
|277.242.809
|% -1,69
|
|ASELS
|26,98
|277.140.891
|% -1,53
|
|GARAN
|8,25
|270.115.692
|% -1,67
|
|GSRAY
|2,49
|164.460.104
|% 7,79
|
|ODAS
|1,65
|336.850.670
|% 2,48
|
|GSRAY
|2,49
|164.460.104
|% 7,79
|
|KRDMD
|2,22
|104.034.687
|% -2,20
|
|IHLGM
|1,07
|49.694.736
|% -1,83
|
|ADESE
|1,27
|58.645.502
|% 3,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5820
|8,6251
|% -0,22
|
|Frank
|7,1584
|7,2016
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|-18,98
|
|Altın Gr.
|375
|376
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|2.409
|2.467
|-17,20
|
|Tam
|2.472
|2.531
|-29,00
|
|Yarım
|1.204
|1.235
|-8,50
|
|Çeyrek
|604
|618
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,05
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|20,05
|20,05
|-5,52
|