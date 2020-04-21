ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.04.2020 10:57
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839501
BIST
12:1697.925
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -1.020,86
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
12:166,9708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0317
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9749
En Düşük
6,9352
12:167,5600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0218
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5600
En Düşük
7,5188
12:16378,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 378,52
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
376,63
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.294.617
|% 10,00
|
|BIZIM
|13,45
|78.672.968
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|46.507.669
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|948.420
|% 9,92
|
|BALAT
|2,66
|221.102
|% 9,92
|
|YBTAS
|6.980,00
|69.800
|% -5,93
|
|QNBFL
|117,70
|13.275.359
|% -4,70
|
|TURGG
|38,86
|1.148.603
|% -3,91
|
|PGSUS
|49,50
|29.793.915
|% -3,88
|
|MAALT
|63,10
|1.460.098
|% -3,74
|
|ODAS
|1,68
|327.360.224
|% 4,35
|
|ASELS
|27,04
|257.772.607
|% -1,31
|
|THYAO
|10,50
|257.410.822
|% -1,32
|
|GARAN
|8,29
|247.758.355
|% -1,19
|
|GSRAY
|2,48
|161.346.548
|% 7,36
|
|ODAS
|1,68
|327.360.224
|% 4,35
|
|GSRAY
|2,48
|161.346.548
|% 7,36
|
|KRDMD
|2,23
|100.750.895
|% -1,76
|
|IHLGM
|1,08
|47.296.279
|% -0,92
|
|ADESE
|1,27
|55.293.027
|% 3,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6011
|8,6443
|% 0,00
|
|Frank
|7,1528
|7,1959
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8509
|1,8601
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|-2,58
|
|Altın Gr.
|379
|380
|1,18
|
|Cumhuriyet
|2.434
|2.493
|9,10
|
|Tam
|2.499
|2.558
|-2,10
|
|Yarım
|1.217
|1.249
|4,60
|
|Çeyrek
|611
|625
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,18
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|21,82
|21,82
|-3,75
|