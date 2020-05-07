ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.05.2020 15:16
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100 Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-50
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-75 Kamu Dış Borçlanma Araçları (USD)-Eurobond
Ters Repo İşlemleri 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100 Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Varlıklar
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-10 Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (USD)-Eurobond
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-100
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-100 Kira Sertifikası (TL)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10 Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843359
BIST