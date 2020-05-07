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ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.05.2020 15:16
GÜNCEL HABERLER



ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100 Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-50
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-75 Kamu Dış Borçlanma Araçları (USD)-Eurobond
Ters Repo İşlemleri 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100 Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Varlıklar
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-10 Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (USD)-Eurobond
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-100
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-100 Kira Sertifikası (TL)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100 Türkiye'de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10 Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843359


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RODRG 2,42 497.145 % 10,00  
KUTPO 14,52 13.953.863 % 10,00  
ARTI 2,42 218.770 % 10,00  
UZERB 3,85 413.428 % 10,00  
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Sterlin 8,7922 8,8363 % -0,76  
Frank 7,2887 7,3326 % -0,92  
Riyal 1,8952 1,9047 % -0,82  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.695 1.696 9,85  
Altın Gr. 394 394 4,13  
Cumhuriyet 2.525 2.577 27,70  
Tam 2.599 2.644 28,40  
Yarım 1.268 1.292 13,90  
Çeyrek 632 646 6,90  
Gümüş.Ons 15,08 15,11 0,25  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,05  
B. Petrol 31,59 31,59 1,87  
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