ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.05.2020 11:14
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Cem Şekerci 04.05.2020 HSBC-Müdür & Yönetici 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı , Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844357
BIST
12:2898.682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 889,60
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.729
En Düşük
97.740
12:287,0332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0399
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
12:287,6150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0343
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
12:28385,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,53
|Açılış
|: 385,50
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.535.487
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|208.490
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|970.110
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|609.733
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,75
|47.531.370
|% -5,50
|
|HALKS
|3,80
|15.531
|% -4,76
|
|PINSU
|5,97
|5.119.623
|% -4,48
|
|AYCES
|24,02
|16.141
|% -4,30
|
|ECILC
|5,30
|406.879.767
|% 7,51
|
|ISFIN
|3,78
|338.634.500
|% -3,08
|
|ALKIM
|15,93
|309.155.005
|% 9,94
|
|MGROS
|33,40
|268.530.560
|% 5,70
|
|PETKM
|3,67
|261.546.628
|% -1,87
|
|IHLGM
|1,19
|166.532.363
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,61
|67.231.317
|% 7,02
|
|KRDMD
|2,40
|251.757.420
|% 2,13
|
|ISFIN
|3,78
|338.634.500
|% -3,08
|
|CEMAS
|1,08
|92.735.629
|% 2,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6433
|8,6866
|% -0,62
|
|Frank
|7,2029
|7,2463
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8656
|1,8750
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|7,91
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.523
|-14,40
|
|Tam
|2.553
|2.589
|-14,80
|
|Yarım
|1.246
|1.266
|-7,20
|
|Çeyrek
|623
|633
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,53
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,94
|29,94
|0,31
|