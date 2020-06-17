ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.06.2020 17:37
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Ersin PAK Fon Kurulu Baskani 01.01.2016 18 Hayır
Taylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Uyesi 02.01.2015 24 Hayır
Burcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Uyesi 29.11.2012 18 Hayır
Müge PEKER Fon Kurulu Uyesi 17.06.2020 21 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851647
BIST
17:31110.824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -115,40
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
17:316,8546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
17:317,6969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0151
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
17:31380,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,24
|Açılış
|: 380,06
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|12,98
|95.683.588
|% 10,00
|
|YKSLN
|10,23
|78.980.391
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|217.539.955
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.142.552
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.996.090
|% 9,97
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|34.099.107
|% -9,92
|
|DAGHL
|9,17
|8.728.575
|% -9,92
|
|YGYO
|0,92
|34.605.068
|% -9,80
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|ECILC
|6,32
|967.102.112
|% 3,61
|
|ASELS
|32,00
|690.055.658
|% -1,60
|
|GARAN
|8,13
|683.821.540
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,90
|438.856.748
|% -1,55
|
|THYAO
|12,46
|413.997.326
|% -0,88
|
|IEYHO
|0,86
|363.126.558
|% -4,44
|
|SKBNK
|1,38
|330.123.442
|% 7,81
|
|EKGYO
|1,90
|438.856.748
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,82
|183.447.719
|% 3,80
|
|ALBRK
|1,60
|282.516.817
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5537
|8,5966
|% -0,36
|
|Frank
|7,1762
|7,2194
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8212
|1,8303
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-1,06
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.484
|3,50
|
|Tam
|2.535
|2.549
|-0,20
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|1,80
|
|Çeyrek
|620
|624
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,53
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,24
|40,24
|-0,72
|