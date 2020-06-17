ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.06.2020 17:43
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Ersin PAK Fon Kurulu Baskani 01.01.2016 17 Hayır
Taylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Uyesi 02.01.2015 23 Hayır
Burcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Uyesi 01.02.2011 17 Hayır
Müge PEKER Fn Kuruu Üyesi 17.06.2020 21 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851652
BIST
17:34110.840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -99,58
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
17:346,8540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0116
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
17:347,6981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0139
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
17:34380,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,16
|Açılış
|: 380,18
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|12,98
|100.210.377
|% 10,00
|
|YKSLN
|10,23
|79.042.333
|% 10,00
|
|DOAS
|14,88
|139.273.913
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.074.514
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|DAGHL
|9,17
|8.782.953
|% -9,92
|
|YYAPI
|1,09
|34.309.422
|% -9,92
|
|YGYO
|0,92
|34.669.109
|% -9,80
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|ECILC
|6,31
|991.466.971
|% 3,44
|
|GARAN
|8,13
|717.379.352
|% -0,97
|
|ASELS
|31,94
|705.736.773
|% -1,78
|
|EKGYO
|1,90
|461.555.662
|% -1,55
|
|THYAO
|12,45
|425.850.088
|% -0,95
|
|IEYHO
|0,84
|372.223.475
|% -6,67
|
|SKBNK
|1,38
|356.094.275
|% 7,81
|
|EKGYO
|1,90
|461.555.662
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,81
|188.219.849
|% 2,53
|
|ALBRK
|1,60
|288.503.583
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5534
|8,5963
|% -0,37
|
|Frank
|7,1747
|7,2179
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8216
|1,8307
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-3,67
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.484
|3,30
|
|Tam
|2.535
|2.549
|-0,40
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|1,70
|
|Çeyrek
|620
|624
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,01
|
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|-0,58
|
Seans Raporu
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17:50MNDRS
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17:46RYSAS
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