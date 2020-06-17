ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|9,68
|2.013.381
|% 10,00
|RTALB
|40,08
|226.977.800
|% 9,99
|DOAS
|14,88
|139.363.163
|% 9,98
|SNPAM
|8,71
|6.229.561
|% 9,97
|UZERB
|4,86
|306.831
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5744
|8,6174
|% -0,12
|Frank
|7,1782
|7,2214
|% 0,11
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% 0,13
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-2,45
|Altın Gr.
|380
|381
|0,31
|Cumhuriyet
|2.476
|2.490
|9,00
|Tam
|2.541
|2.555
|5,40
|Yarım
|1.238
|1.249
|4,50
|Çeyrek
|621
|625
|2,20
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|0,03
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,02
|B. Petrol
|40,97
|40,97
|0,01
Seans Raporu
- 17:59SAMAT Yüzde 6.57 oranında artışla 2.11 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 750, 157 adet işlem
- 17:58DAGI Yüzde 9.91 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 274, 388 adet işlem
- 17:57 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KCHOL, ASELS
- 17:57XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -123, 83 kaybederek (% -0.12 ) 102, 972
- 17:57 Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, EGCEY, EGCYO, EGCYH, UZERB, ARTI