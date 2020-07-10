ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.07.2020 17:49
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Portföy Operasyonları & Raporlama Müdürü 2165566432 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi 2165597752 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859073
BIST
17:43114.251
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -1.542,69
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:436,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8685
En Düşük
6,8515
17:437,7760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7799
En Düşük
7,7277
17:43398,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,36
|Açılış
|: 398,30
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|52.515.484
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MAALT
|104,30
|24.952.015
|% 9,79
|
|LIDFA
|3,24
|20.865.424
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|19.115.410
|% -9,99
|
|TSPOR
|6,24
|8.458.470
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.413.984
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,71
|60.127.088
|% -9,46
|
|EKGYO
|2,12
|2.190.344.643
|% -1,85
|
|GARAN
|7,75
|1.210.650.698
|% -2,02
|
|TRKCM
|4,59
|1.177.249.391
|% -0,86
|
|SISE
|6,14
|1.143.639.761
|% -3,76
|
|THYAO
|11,71
|1.105.818.283
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,12
|2.190.344.643
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,61
|446.592.003
|% -4,17
|
|ODAS
|2,63
|693.734.493
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,59
|1.177.249.391
|% -0,86
|
|KRDMD
|2,98
|729.550.510
|% -3,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6569
|8,7003
|% 0,36
|
|Frank
|7,2784
|7,3223
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|1,31
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.614
|8,80
|
|Tam
|2.668
|2.682
|9,10
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,40
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,73
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,00
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|0,10
|
Seans Raporu
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17:57MARTI
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17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2006, 39 kaybederek (% -1.52 ) 130, 252
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17:54XU100
Endeks 113, 752 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 76 altında . İşlem hacmi 20, 849.00 milyon TL de