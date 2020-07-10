ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.07.2020 17:50
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Portföy Operasyonları & Raporlama Müdürü 2165566432 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi 2165597752 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859075
BIST
17:43114.251
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -1.542,69
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:436,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8685
En Düşük
6,8515
17:437,7760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7799
En Düşük
7,7277
17:43398,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,36
|Açılış
|: 398,30
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|52.515.484
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MAALT
|104,30
|25.013.760
|% 9,79
|
|LIDFA
|3,24
|20.865.424
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|19.143.435
|% -9,99
|
|TSPOR
|6,24
|8.504.558
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.414.120
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,73
|60.213.993
|% -9,25
|
|EKGYO
|2,12
|2.198.502.153
|% -1,85
|
|GARAN
|7,76
|1.215.671.190
|% -1,90
|
|TRKCM
|4,58
|1.192.137.466
|% -1,08
|
|SISE
|6,15
|1.153.175.774
|% -3,61
|
|THYAO
|11,72
|1.112.099.368
|% 1,47
|
|EKGYO
|2,12
|2.198.502.153
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,62
|448.139.769
|% -3,57
|
|ODAS
|2,64
|696.546.171
|% 0,38
|
|TRKCM
|4,58
|1.192.137.466
|% -1,08
|
|KRDMD
|2,98
|729.860.109
|% -3,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6605
|8,7039
|% 0,40
|
|Frank
|7,2804
|7,3242
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8252
|1,8343
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|0,60
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,76
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.615
|10,40
|
|Tam
|2.669
|2.684
|10,80
|
|Yarım
|1.296
|1.313
|5,20
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,73
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|42,52
|42,52
|0,17
|
Seans Raporu
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17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2006, 39 kaybederek (% -1.52 ) 130, 252
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17:53IDGYO
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 947, 269 adet işlem
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17:52OYLUM
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 806, 090 adet işlem