ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.07.2020 17:51
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Portföy Operasyonları & Raporlama Müdürü 2165566432 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi 2165597752 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859078
BIST
17:43114.251
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -1.542,69
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:436,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8685
En Düşük
6,8515
17:437,7776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0284
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7799
En Düşük
7,7277
17:43398,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,36
|Açılış
|: 398,30
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|52.515.484
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MAALT
|104,30
|25.026.497
|% 9,79
|
|LIDFA
|3,24
|20.870.708
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|8.518.374
|% -9,96
|
|TURGG
|55,00
|19.227.585
|% -9,91
|
|VKFYO
|5,67
|6.414.120
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,73
|60.317.009
|% -9,25
|
|EKGYO
|2,11
|2.210.658.717
|% -2,31
|
|GARAN
|7,77
|1.226.065.796
|% -1,77
|
|TRKCM
|4,59
|1.199.900.148
|% -0,86
|
|SISE
|6,18
|1.161.939.324
|% -3,13
|
|THYAO
|11,74
|1.122.467.214
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,11
|2.210.658.717
|% -2,31
|
|IHLGM
|1,62
|452.503.873
|% -3,57
|
|ODAS
|2,64
|701.700.752
|% 0,38
|
|TRKCM
|4,59
|1.199.900.148
|% -0,86
|
|KRDMD
|3,00
|732.503.078
|% -2,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6605
|8,7039
|% 0,40
|
|Frank
|7,2804
|7,3242
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8252
|1,8343
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|1,43
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.614
|9,30
|
|Tam
|2.669
|2.682
|9,60
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,70
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|42,44
|42,44
|0,09
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:53IDGYO
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 947, 269 adet işlem
-
17:52OYLUM
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 806, 090 adet işlem
-
17:51ALCTL
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 18.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 224, 232 adet işlem
-
17:50OYLUM
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 798, 576 adet işlem
-
17:49XU100
Endeks 114, 047 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 51 altında . İşlem hacmi 20, 633.00 milyon TL de