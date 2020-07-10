ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.07.2020 17:54
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Portföy Operasyonları & Raporlama Müdürü 2165566432 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi 2165597752 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859081
BIST
17:55114.508
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -1.285,75
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:556,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8686
En Düşük
6,8515
17:557,7772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0280
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7799
En Düşük
7,7277
17:55398,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,39
|Açılış
|: 398,42
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|28,62
|16.304.359
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|52.664.697
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|LIDFA
|3,24
|20.978.321
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|8.739.925
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.714.318
|% -9,86
|
|TURGG
|55,10
|19.460.520
|% -9,75
|
|PEKGY
|8,72
|60.909.393
|% -9,36
|
|EKGYO
|2,14
|2.297.013.699
|% -0,93
|
|GARAN
|7,78
|1.271.667.312
|% -1,64
|
|TRKCM
|4,54
|1.254.148.680
|% -1,94
|
|SISE
|6,16
|1.189.974.296
|% -3,45
|
|THYAO
|11,77
|1.144.353.076
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,14
|2.297.013.699
|% -0,93
|
|IHLGM
|1,63
|473.507.313
|% -2,98
|
|ODAS
|2,69
|759.260.857
|% 2,28
|
|TRKCM
|4,54
|1.254.148.680
|% -1,94
|
|KRDMD
|3,04
|774.772.647
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6681
|8,7116
|% 0,49
|
|Frank
|7,2850
|7,3289
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8252
|1,8343
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-0,96
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.694
|-5,00
|
|Tam
|2.667
|2.682
|8,90
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,30
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,69
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,02
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,45
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SODA, TSKB, SISE
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, THYAO, HALKB
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1345, 73 kaybederek (% -1.26 ) 105, 877
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, ATLAS, MEGAP, KERVN, BSOKE
-
17:59
MEGAP, KERVN, KENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında