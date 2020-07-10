ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.07.2020 17:55
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Portföy Operasyonları & Raporlama Müdürü 2165566432 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi 2165597752 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859082
BIST
17:43114.251
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -1.542,69
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:436,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8685
En Düşük
6,8515
17:437,7776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0284
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7799
En Düşük
7,7277
17:43398,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,36
|Açılış
|: 398,30
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|52.515.484
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MAALT
|104,30
|24.940.752
|% 9,79
|
|LIDFA
|3,24
|20.865.356
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|19.110.904
|% -9,99
|
|TSPOR
|6,24
|8.434.839
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.412.748
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,71
|60.040.797
|% -9,46
|
|EKGYO
|2,11
|2.181.201.241
|% -2,31
|
|GARAN
|7,73
|1.200.467.482
|% -2,28
|
|TRKCM
|4,56
|1.168.252.060
|% -1,51
|
|SISE
|6,15
|1.133.779.085
|% -3,61
|
|THYAO
|11,66
|1.096.198.587
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,11
|2.181.201.241
|% -2,31
|
|IHLGM
|1,61
|446.362.795
|% -4,17
|
|ODAS
|2,62
|691.793.302
|% -0,38
|
|TRKCM
|4,56
|1.168.252.060
|% -1,51
|
|KRDMD
|2,99
|729.388.406
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6546
|8,6980
|% 0,33
|
|Frank
|7,2756
|7,3195
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8253
|1,8345
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-0,77
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,36
|
|Cumhuriyet
|2.590
|2.613
|7,70
|
|Tam
|2.666
|2.681
|8,00
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|3,90
|
|Çeyrek
|648
|656
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,72
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|0,43
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Seans Raporu
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